吳前腳剛走 柱柱姊回防花蓮與青年暢談
國民黨主席參選人吳敦義前腳剛走，黨主席洪秀柱今日隨即走訪花蓮，參觀知名咖啡藝廊與青創家盧申威、花蓮市長魏嘉賢對話，稱讚年輕人有創意、有熱情，為國民黨注入活力，「固樁」意味濃厚，洪秀柱笑說，選舉領表都還沒開始呢！只是來了解青年的想法。
吳敦義昨日在國民黨花蓮奇萊聯盟安排下，與花蓮近350名黨員會談餐敘，大打「交通牌」暢談國道6號東延計畫等交通建設。洪秀柱今日展開回防，上午先與花蓮黃復興黨部幹部吃便當「搏感情」，下午洪並和青創家盧申威、花蓮市長魏嘉賢對話，以「青年牌」反制。
盧申威介紹展場展出在地藝術家優席夫的畫展，向洪秀柱闡述如何使用在地文化素材與特色，以及發展文創的理念；洪秀柱看完感動說，國民黨一定會給予青年最大的支持，未來也會在各項產業政策中，推動創造良好的就業、投資環境，協助青年實現夢想。
洪秀柱則在拜訪魏嘉賢表示，去年數次南下花蓮輔選，用盡了「洪荒之力」讓藍軍贏回花蓮市長補選，除肯定魏嘉賢市長年輕有為，她身為黨主席定全力創造黨內好的氛圍，讓更多人認同這個黨，並期勉青年「大家加油！國民黨未來還要靠你們！」
洪秀柱也期待魏嘉賢傾聽民意、勤跑基層，發揮「母雞帶小雞」功能，只有2018年地方選舉勝選，國民黨才有重返執政的可能。她笑說，屆時不知道還是不是黨主席，但不管什麼身分，一定會再來花蓮輔選，除非候選人嫌我是「票房毒藥」，魏嘉賢則說，有主席的領導，一定沒問題！
(中時)
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