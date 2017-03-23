中韓足球大戰 大陸部署8千警力維安

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韓聯社報導，南韓外交部發言人趙俊赫23日在例行記者會上表示，中方出動8千多名警力爲23日當晚在長沙賀龍體育館舉行的2018世界盃預選賽保駕護航。

趙俊赫指出，預計將有200多名南韓球迷將趕赴現場呐喊助威。爲保護球迷安全，已向中方請求採取必要安全防範措施。

趙俊赫表示，南韓外交部將在長沙專設小組，並開通聯絡足協、啦啦隊及僑民代表的應急網路，隨時確認並保護旅華公民的人身安全。當天，外交部還將保持緊急工作狀態。

(旺報)