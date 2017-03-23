陳凱倫養好傷事 開幕先發不急
富邦悍將陳凱倫與李宗賢，日前都在春訓期間受傷，也讓總教練葉君璋思考開幕戰的先發打序，陳凱倫因為右肩發炎，先前熱身賽都擔任指定打擊，直到最後一場比賽才上場守備，他表示，沒有什麼大礙了，就看教練團安排。
陳凱倫在最後一場官辦熱身賽，留下3打數2安打的成績，還包含一發滿貫炮，調整狀況不錯，他指出，傷勢恢復得差不多了，不過教練也提醒自己完全好在上場沒關係，不用太急。
葉總今天點名石翔宇也有機會擔綱先發打序，陳凱倫說：「石翔宇很好啊，看到表現，自己也會有很多該學習的地方，兩人平時也會互相提點，如果真的他先發，就交給學弟了。」
另外李宗賢則是在春訓練球時，球打到中指，導致有點腫大，他回應，一開始受傷時，傳球會有陰影，不過現在已經還好了，上場沒有問題。
至於兩人能否擔綱開幕戰先發，葉總指出，還是會看他們的身體狀況，最後一戰表現看起來還不錯。
(中時電子報)
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