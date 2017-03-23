蔡振南支持安樂死 交代兒女 3件身後事

侯怡君（左起）、蔡振南、楊貴媚、鍾欣凌為戲造勢。（盧禕祺攝）

「金曲台語歌王」蔡振南23日與楊貴媚、侯怡君、鍾欣凌等出席民視周日10點檔電視電影《媽媽不見了》首映會，他戲裡演久病的老人，大小便失禁，有高血壓、心臟病、肝病，還要自己去安養中心，戲外對於老人長期照護問題，62歲的他表示年老若行動不便，寧願給看護梳洗，不要女兒幫忙，他看身邊友人經驗看了很多，也認同安樂死，他自己已經把身後事交代3兒女，希望在人生最後一段路活得有尊嚴，對生死看得十分坦然豁達。

他灑脫的說，將來若生病，不接受朋友探訪，覺得自己已經開刀了，哪有時間再跟朋友聊天，過世也不辦告別式、不用掃墓，認為家人、朋友緬懷不用等到他死後，想念他也不用等到掃墓，只求把骨灰灑在離家近一點的新店溪就好。戲中爸爸自願去養老院，他對於去長照中心也不排斥，認為「沒情死一個，有情死一家」，給專業的照顧，不會造成家人負擔，當長輩的如果病得嚴重也不要當活死人，最好能在理性清醒時先做好安排，「不讓兒女不孝就是要做健檢，掌握自己身體的數據」。

他笑稱對自己的「零件」很清楚，多年前兩個耳朵已重聽，這次拍戲，讀脣語或看到楊貴媚的表情就知道要接話，他原本都到家裡對面的操場運動，但民眾喜歡找他聊天，一個上午一圈操場走不完，現在改打高爾夫球。劇中他和楊貴媚演夫妻，有次半夜和「老婆」聊天，才知道她凌晨還要起來餵中風的媽媽喝水，誇這個偉大的女性讓他很感動。

楊貴媚暈眩症發作，今抱病出席首映，她在劇中飾演追尋自己人生的媽媽，認同戲中的一句話「女人，要自由才會快樂」，提到對於婚姻還有沒有想法？她樂觀說自己還是有進入婚姻的準備，凡事都很難說。一旁侯怡君提到自己可以生小孩、但不需要有老公，楊貴媚笑說自己年輕時也有一樣的想法，但是被自己的姑姑提醒：「不能因為自己想要卻忽視孩子未來的需要」，才讓她打消「找精主」念頭。

侯怡君戲裡外都在照顧父母，戲中幫尿床的爸爸清洗，戲外為了幫車禍的媽媽復建，在幫媽媽架上跑步機前都要「全副武裝」穿上雨衣、口罩和包毛巾，因為不喜歡復健的媽媽會在無法反抗之下亂吐口水，所以她和弟弟每次復健完都會全身汗，這樣維持了快10年；侯怡君說，爸爸今年年前也在咽喉處小中風，每天都積極游泳運動的爸爸覺得很不甘心，眼睛看不見的他仍然持續在家裡跑跑步機和騎飛輪，就是希望自己的身體能繼續維持，可以陪伴老婆更長的時間，和媽媽的好感情也讓她十分羨慕，透過戲劇希望大家能更聚焦在重要的社會議題，不要讓八卦影響更值得關注的事。

劇中演楊貴媚好姊妹的鍾欣凌，戲中因為兩人感情太好讓侯怡君誤會媽媽有「百合之戀」，鍾欣凌為了一場跳舞的戲拉到大腿筋骨，腳開開的走路方式笑翻眾人，讓她大嘆真是難為人；何豪傑開心說這次在戲中被蔡振南稱讚，讓他開心的感覺要飛起來，李又汝及配音員出身的劉明勳也有精彩表現。

《媽媽不見了》邀金馬、金鐘獎常客，包括楊貴媚、蔡振南、侯怡君、鍾欣凌、莊凱勛、何豪傑及隆宸翰、李又汝、劉明勳等人主演，全劇以電影規格製作，將年老父母長照以及女性自覺的議題搬上螢幕。播出平台：民視無線台、優視WIN戲劇台、YAHOO!TV、四季線上影視 3/26、4/2周日晚上10點同步。

(中時)