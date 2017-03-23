倫敦喋血 美媒盤點目前已知和未知事實
「紐約時報」（NYT）報導，英國倫敦22日發生致命攻擊案，1名男子在西敏橋駕車衝撞行人後，接著在國會附近刺死1名警察。
當前已知的有：
●警方今天將死亡人數從5人下修為4人，包括攻擊者和1名警察。約有40人受傷。
●當局在倫敦、伯明罕和其他地區等6個地點逮捕7人。警方表示，「已展開全面反恐調查」。
●這名汽車駕駛在西敏橋衝撞行人後，駕車前往國會大廈。衝撞柵欄後，下車走近國會，刺死1名警察。警方隨後擊斃這名攻擊者。
●警方表示，這名攻擊者很可能受國際恐怖主義啟發。
●國會廣場（Parliament Square）和鄰近地區今早仍被封鎖，不對外開放。
目前還不清楚的是：
●40名傷者傷勢如何。
●攻擊者的身分和國籍，儘管警方認為他們曉得他是誰。
●攻擊動機和預謀犯案的規模。
●攻擊者是否有同夥，以及他是否與更大組織有關。目前沒有團體宣稱犯下這起攻擊案。（譯者：中央社劉文瑜）1060323
(中央社)
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