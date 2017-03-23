靠攏美國 澳洲拒絕大陸一帶一路

在中國大陸國務院總理李克強走訪澳洲之際，傳出擔憂和美國友好關係生變，澳洲已經拒絕接受高達澳幣50億元的國家基礎建設基金與中國大陸的新絲路計畫。

英國金融時報中文網今天引述一名匿名澳洲官員的話指出，在李克強訪問澳洲期間，兩國不會就澳洲的北方發展基礎設施信貸安排達成協議，雙方不會簽署正式備忘錄。這意味著又名「一帶一路」的中國大陸「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」計畫已經遭到澳洲政府回絕。

報導指出，澳洲正在尋求美國增加到澳洲的投資活動，擔憂與中國大陸往來密切，可能會破壞與美國的關係，因此已經正式回絕中國大陸推動、高達澳幣50億元（約新台幣1164億元）的國家基礎設施基金與中國大陸的新絲綢之路戰略。

報導指出，李克強此次的澳洲行，恰逢中澳關係處於棘手時刻，澳洲正對來自中國大陸的投資採取更嚴格的政策措施，近來也拒絕2起外界高度關注的收購案。1060323

(中央社)