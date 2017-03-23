所得替代率上限 試院放寬為80%

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考試院23日再度召開公務人員退休撫卹法草案全院審查會，考試院秘書長李繼玄（圖）會後說明，審查會通過所得替代率逐年自80%降至70%（任職年資35年）。中央社記者謝佳珍攝 106年3月23日

考試院今天再度召開公務人員退休撫卹法草案全院審查會，通過18%優惠存款至遲分6年逐步廢除，所得替代率逐年自80%降至70%（任職年資35年），較銓敘部版本75%降為60%放寬。

經過8次全院審查會審查，考試院晚間審查通過攸關公務人員年金改革的公務人員退休撫卹法草案，將提報30日考試院會通過後，送立法院審議。1060323

(中央社)