脫球衣成副領隊 陳金鋒：都在幫球隊
球員時期戰功彪炳的陳金鋒上個球季後退休後未轉任教練，本季換穿西裝搖身成富邦副領隊，對此陳金鋒說，不論是球員、教練、副領隊，對他來說都是在幫助球隊。
陳金鋒1999年加入美國職棒洛杉磯道奇隊體系的1A球隊，2002年首度站上大聯盟打擊區，2005年決定投入中職選秀會，2006年被La New熊（Lamigo桃猿隊前身）選上，直到2016年球季後正式結束他的球員生涯。
在褪下球員戰袍後，陳金鋒加入中華隊教練團，隨隊出征本屆世界棒球經典賽（WBC），在經典賽結束後，正式進入富邦，擔任副領隊一職。
當過球員、教練，現在轉任行政職，陳金鋒說，3個工作只是角色上的不同，3個工作都是代表棒球的不同面向，不過對他來說，這3種角色都是為了幫助球隊、球員成長，3個工作對他來說沒有太大不同。
由於陳金鋒球員時期在職棒或國際賽的成就非凡，這次經典賽期間也在中華隊擔任打擊教練，進到富邦除了球團行政工作，是否也會下場指導後進，將他在球場寶貴的經驗傳承下去，著實令人好奇。
對此陳金鋒說，雖然到富邦是做行政職的副領隊，但大部分時間他還是會在球隊，怎麼讓選手、教練間更加協調，同時整合大家的觀念，讓選手能用最簡單的方式適應新的東西，以期能快速進步，在球場上發展得更好，確實仍是他的工作之一。1060323
(中央社)
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