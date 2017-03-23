擔心Selina老來無伴 任媽忙「備貨」帥男
Selina去年3月閃電宣布結束與前夫張承中5年婚姻，之後她坦言因太愛自己，才導致離婚，並認內心還是個浪漫的小女生，仍相信愛情，期待未來能出現愛她的人。今(23日)任容萱出席活動，自爆任媽擔心Selina老來無伴，在路上看到帥哥，任媽還不惜主動搭訕，想替女兒「備貨」，轉介紹給Selina。
Selina一家感情好，日前Selina在臉書貼上與妹妹合影，自嘲和有鵝蛋臉的任容萱合影會一秒變大餅臉，揚言要刪掉妹妹電話。據《自由時報》報導，任容萱今現身珠寶代言活動，透露下週全家人要去日本賞櫻，但因任爸身體不適，只好變成3個女人的旅行，對此大家都相當期待。
任容萱更爆料，任媽雖不急對她催婚，卻對單身中的Selina十分關心，有次任媽還跟任容萱說在路上看到一個帥哥，想主動搭訕要聯絡方式，任容萱不解媽媽為何要這樣做，任媽便秒答：「想介紹給妳姊啊！」可見迫不及待想看到Selina有新戀情的心情。
(中時電子報)
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