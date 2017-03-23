陸委會：1至3月陸客年減5成

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根據內政部移民署內部統計資料，陸客今年1月至3月21日來台旅遊總人數較去年同期下降50%，其中團客較去年同期下降61.8%；自由行人數較去年下降35%。

根據中央社報導，針對2、3月陸客來台人數概況，行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正下午在例行記者會中表示，今年2、3月陸客來台人數並未明顯回升。

邱垂正說，政府已依據業者建議，放寬陸客自由行人數限制，每日從5000人增加至6000人。政府歡迎陸客來台觀光政策不變，也有義務與責任營造更優質的旅遊環境。

中央社報導，移民署網站目前僅公布截至今年2月的陸客入境人數，上述入境人數為移民署內部初步提供的數據，正確數據仍以移民署網站未來公布為準。

(中時電子報)