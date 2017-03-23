「親愛的，我老了」特展 24日起科工館展出
老了！會是怎麼樣的風景呢？台灣高齡化政策暨產業發展協會（高發會）首次移師高雄，與高雄市社會局24日起在國立科工館舉辦「親愛的，我老了二部曲：活得精采」特展兩個月，希望透過趣味且不同的展示手法，讓觀眾思考年老的美好，期望無論健康、疾病、臨終人生每段旅程都能活得精彩。
為此特展，主辦單位特別培訓25名平均72歲的特展引導員，今天的開幕記者會上，他們表演時下流行的SWING DANCE（搖擺舞），展現長者年輕活力；而這群展場引導員，要用他們的人生經歷，分享最豐富的人生旅途故事！
高發會理事長楊志良表示，展覽員的引導，不僅僅是對於這個展的介紹，而是對於台灣高齡社會的引導，希望藉由這個展，告訴所有民眾，如何在有限的人生當中，活出更不一樣的精彩！
衛福部護理及照護司簡任技正陳青梅表示，「親愛的，我老了」特展是透過不同的老年體驗，提前思考高齡照護的相關議題，也是國家的重點發展政策。
科工館館長陳訓祥說，這樣的展覽非常特別，藉由這些引導員的人生經歷，來提供民眾翻轉生命角度的思考。
25位引導員有25個人生的精采故事，將於展覽期間，以引導的方式，帶領觀眾看到「老」的多元面貌，藉由引導員的智慧、熱情與優雅老年的經驗分享，及透過對話、遊戲及角色扮演，探討全球人口老化的現況及趨勢，翻轉世人對「老」的恐懼與偏見。
(中時)
關鍵字：科工館
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