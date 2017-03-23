趁續攤猥褻女同事 財務副理判2年徒刑

38歲黃姓男子擔任貿易公司財務副理，2016年初到越南分公司參訪，分公司派出女同事接待黃男等人，黃男卻趁續攤女同事不勝酒力時，將女攙扶回酒店房間，企圖伸出狼爪。所幸女子及時驚醒，黃男性侵未遂後，惱羞成怒推女撞吧檯，造成女子手腳多處擦傷。新北地院今依強制性交未遂罪，判處黃男2年有期徒刑。

(中時)