羅力腹肌拉傷 富邦推黃亦志投開幕戰

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中職開幕戰即將開打，富邦今天表示，改由黃亦志取代腹肌拉傷的羅力（Mike Loree）擔任開幕戰先發投手。

羅力2012年、2013年在中職Lamigo桃猿隊，首年拿下6勝1敗防禦率2.50的成績，次年拿下11勝12敗防禦率3.47的成績。

2015年羅力轉戰義大，當年拿下16勝5敗防禦率3.26的成績，上個球季他拿下13勝11敗，防禦率3.98，獲得勝投王、防禦率王等獎項肯定。

由於每年成績突出、表現穩定，讓富邦也原訂由羅力擔任開幕戰先發，但他因腹肌拉傷，確定無法出賽，也讓富邦決定推出黃亦志擔綱開幕戰先發。

2015年中華職棒的季中選秀，黃亦志被義大犀牛（富邦悍將前身）以第3輪第1順位選入，並以簽約金350萬元加入義大。

上個球季黃亦志在義大一軍出賽11場，投45局有1勝4敗，防禦率7的成績，但他總冠軍賽第4戰先發5局只失一分，讓人留下深刻印象。1060323

(中央社)