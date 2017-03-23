耗盡退休金顧植物人兒 到宅服務給溫暖

照顧植物人，對家人而言是條辛苦但無悔的路，有母親耗盡百萬退休金照顧變成植物人的獨子，也有哥哥扛重擔獨立照顧植物人父親，創世基金會到宅服務伴他們走過照護長路。

創世基金會民國92年起提供到宅服務，透過專業的護理指導與衛材等物資援助，台北院到宅護士黃怡禎每個月探訪近80個個案，幾乎每天在外奔波為植物人服務。

黃怡禎表示，許多植物人家庭僅一人獨撐經濟與照顧臥床者重擔，曾遇過獨子照顧失智變成植物人的母親，耗盡100萬的退休金仍堅持親自照顧，也有哥哥扛起重擔，獨力照顧植物人父親與精障的弟弟。

黃怡禎表示，一般民眾不清楚植物人需要什麼幫助，照護者的辛勞與心理壓力之大，也往往被忽略，創世的到宅服務，就是為了和家屬站在一起，提供心理支持與衛教照護，給予家屬協助與心靈依靠。

創世基金會在全台20處提供「植物人雙軌服務」，歷年來安養2014人，免費提供4589個植物人家庭到宅服務，包括衛教指導、社福資源連結、心理關懷支持及原床泡澡等，減輕約6600個家庭負擔。

台北院院長張家綺表示，救一名植物人，等於救一個家庭，創世台北院提供免費到宅服務，邀請民眾加入到宅義工行列，有任何問題可撥愛心專線（02-23970101分機234張先生）。1060323

(中央社)