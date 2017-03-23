五月天夜排無效 仍有粉絲不放棄

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樂團五月天20週年成軍紀念日，29日重返大安森林公園免費開唱，儘管相信音樂今天表示，27日針對音樂台座椅區清場，傍晚雖未見排隊隊伍，但仍有些許粉絲選擇夜排。

五月天為慶祝出道滿20年，29日將回到最初起點「七號公園」台北大安森林公園音樂台免費開唱，卻有黃牛「代排」，炒價「保證有位」7天新台幣3萬5000元。

相信音樂今天也表示，將在27日針對音樂台座椅區清場，29日才會開放免費入座，「千萬不要相信任何代排等黃牛票訊息，辜負五月天樂團對這次活動投入真誠心情」。

記者傍晚走訪大安森林公園，雖未見排隊隊伍，但仍有些許歌迷從昨晚就在細雨中排隊，今晚還是選擇繼續夜排，無視相信音樂祭出的公告。

排隊民眾以登記姓名、電話、身分證字號為主，若是要加入夜排隊伍，團隊成員當中必須要有1/3人數在現場，且每三小時點名一次。

距離演唱會還有一週，這麼早就開始排「無效隊伍」似乎太過瘋狂，一名排隊粉絲說，「對，我們就是神經病」。1060323

(中央社)