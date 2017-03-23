不爽用尿壺 男毆護理師遭求刑10月

18歲林姓男子，3月12日清晨因酒後、過度換氣被送往中壢天晟醫院急救，林男尿急移動不慎跌下床，護理師上前關心並建議使用尿壺，沒想到竟引爆林男怒火。

林男不但對護理師口出穢言，還拉扯勒脖，警方到場林男還恫稱：「我等你下班！」林男事後否認犯行，但監視器清楚拍下惡行，桃檢依違反醫療法等罪嫌起訴，並建請法官，除非林公開道歉、與被害醫護人員和解，不然建請判處有期徒刑10月、不宣告緩刑。

(中時)