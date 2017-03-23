又是晶華！辜成允猝逝後 唐飛驚傳從晶華酒店3樓跌落
（21：02更新內文）晶華酒店3樓宴會廳又驚傳名人摔落，前行政院長唐飛昨晚在晶華酒店3樓的宴會廳與朋友餐敘後，走下樓時不慎跌倒，從樓梯摔到2樓受傷！前不久，台泥集團前董事長辜成允則是在晶華酒店摔落猝逝。
唐飛摔下樓時左肩著地，幸好沒撞到頭部，緊急送三總急救。唐飛家人晚間表示，唐飛昨天晚上在晶華酒店的樓梯上摔倒，回家後覺得不舒服，因此今天早上到三總急診室檢查，骨頭沒有裂開，不過左肩韌帶有撕裂傷。唐飛手術順利，目前仍在住院，復原情況良好，預計明後天就可以出院。
之前傳出唐飛和台泥集團前董事長辜成允摔在同處，晶華酒店澄清，並非同一座樓梯。
台泥集團前董事長辜成允，是在農曆年前在晶華酒店參加喜宴，從高2.4公尺的3樓樓梯下樓，走到2樓半平台前約剩3、4階時突然踩空，人向後仰倒，導致後腦先著地，歷經33小時搶救仍不治。
(中時電子報)
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