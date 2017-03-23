國民黨急於評價馬英九 林水吉：洪秀柱忘恩負義 愧對恩人

國民黨孫文學校今晚將邀台大政治系榮譽教授張麟徵評價前總統、前國民黨主席馬英九的歷史功過。前考試院秘書長林水吉日前以紀曉嵐的「黄泉易逝，青史難誣」寫下文章批評，洪秀柱集團以清算鬥爭馬英九，藉此轉化遮羞自己的無能，奉勸與其機巧算盡，不如以德服人。

林水吉說，紀曉嵐是清朝乾隆年代的文人，以主編「四庫全書」而享有盛譽，其為文幽默風趣，兼具綱常是非，有醒世警世之效，「閱微草堂筆記」是編輯「四庫全書」過程中的隨筆，「黄泉易逝，青史難誣」是其中重要的感言，發人深省。

林水吉表示，洪秀柱日前有關「馬英九温良恭儉，把政權也讓出去了」的一席話，並引出把馬英九歷史定位為「毀黨之魁，滅國之君」，儼然洪秀柱集團就可以把馬英九做歷史定位，而忘了政治人物的歷史定位是史家的使命與責任，並非政客可以論斷是非功過，洪秀柱集團顯然是以清萛鬥爭馬英九，藉以轉化、遮羞自己的無能，政客之無恥，莫此為甚。

林水吉指出，洪秀柱的今天，不要忘了是當年馬英九的提㩗與栽培，當年馬英九的慧眼難道成為他自已被清萛、鬥爭的原罪？如果洪秀柱集團恩將仇報，人世間難道沒有公道？沒有人性？洪秀柱忘恩負義，愧對恩人，如何領導全體黨員揭竿起義？如何領導全體黨員竭盡忠誠？一位不講究忠信的領導者不配當國民黨的領導！不配！

林水吉說，福州有一家寺廟「湧泉寺」超過1100多年歷史，大門刻著「感恩報恩」；江丙坤曾在他的自傳當中，提及「喝人一口水，務必湧泉以報」作為他感恩圖報的座右銘，心懷感恩，成就他晚年在兩岸和平交流的平台上，發光發亮，燦爛輝煌｡而今，柱柱姐如何面對江丙坤大老風範、以及提携自己的恩人馬英九？黃泉易逝，青史難誣啊！

林水吉表示，在《紅樓夢》中 ，賈寶玉神遊太虚幻境時，聽聞警幻仙姑演奏的「聰明累」有云：「機關萛盡太聰明，反萛了卿卿性命」，説的是王熙鳯自小聰明伶俐，上討長輩歡心，及而長大，下則作威作福，機關萛盡，傷人害命，結果弄得家破人亡一場空，印証了「巧者，造物之所忌。機械萬端，反而自及，天道也」的道理，希望洪秀柱不會是當代王熙鳯的寫照。

林水吉說，洪秀柱集團急著把馬英九提早做歷史定位，不外乎下列因素：1、近日以來，據媒體報導，洪秀柱民調不再居領先地位，甚至有持續滑落的趨勢，集團中人只好出奇招，走險棋。2、尤其，「一中同表」的訴求，更失去民心(選票)，只好選擇以打擊馬英九的形象，爭取馬英九粉絲的認同與支持。3、此次黨主席選舉已廝殺見骨，但還不及替馬英九做歷史定位，更為刺激與聳動，可以引起媒體的大大注意，藉以轉化洪秀柱集團的無能。4、目前為止，洪秀柱集團確實拿不出辦法來提振國民黨的氣勢，來翻轉政黨民調的落差，(民進黨26％，國民黨18％)，這是洪秀柱集團的最大致命傷，只好走鋼索，藉以扭轉局勢。

林水吉建議，1、切記：「巧者，造物之所忌；機械萬端，反而自及，天道也」，與其機巧萛盡，不如「以德服人」，唯徳，可得也！2、懸崖勒馬不如優雅轉身，轉身可能是一個結束，也可能是一個開始。3、與其親痛仇快，不如譲全民皆樂，拿出願景、希望、信心等，說服全民，帶領全民，邁向光明的前程。4、展現領導者的胸襟與雅量，氣勢與格局，徳行天下，無往不利也。

(中時)