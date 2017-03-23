聯合國報告：北韓普遍缺糧

我要評比

由聯合國主導的一份報告表示，長期食物短缺與營養不良在北韓是普遍現象；聯合國駐北韓協調員懇求捐助者，別讓政治考量妨礙人道援助。

法新社報導，由聯合國機構與非政府組織所組成的人道主義國家小組（Humanitarian Country Team），發布名為「需求及優先事項」評估指出，北韓人民食物需求十分迫切，卻未獲得滿足。

這份報告引述國際食物政策研究所（International Food Policy Research Insitute）2016全球飢餓指數（Global Hunger Index）的數據指出，占北韓人口大約41%的1050萬人營養不良。

聯合國駐北韓協調員米西拉（Tapan Mishra）說，北韓「處於曠日持久、根深蒂固的人道狀況，大致上遭到世界其他地區遺忘與忽視」。

米西拉表示，在這個擁核國家，要取得人道計畫資金「歷來一直非常有挑戰性」。北韓由於其武器和飛彈計畫，遭到聯合國多種方案的制裁。

米西拉說：「我懇求捐助者，不要讓政治考量妨礙提供持續性的人道援助與救濟支援。」

包含130萬5歲以下孩童在內，占北韓人口70%的1800萬左右民眾，依賴政府運作的公共分配系統來進行穀物與馬鈴薯配給。1060323

(中央社)