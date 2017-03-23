詹啟賢：主席選舉成黨內互打戰場

宣布參選國民黨主席的前副主席詹啟賢今天表示，國民黨的黨代表參選黨齡及人頭黨員問題，各方勢力不斷較勁，真是難過，「一場選舉竟成了黨內互打的戰場」。

詹啟賢今天在社群網站臉書（facebook）發文指出，看到國民黨兩次中常會，對於黨代表參選黨齡從4個月提高到1年，以及人頭黨員問題，各方勢力不斷較勁，甚至劍拔弩張，真是難過。

他說，一場選舉竟成了黨內互打的戰場，毫不在意國民黨奄奄一息，已進入安寧病房了。難怪，社會議論「一個只會內鬥的國民黨，是執政無能的民進黨最佳執政夥伴」，這樣的國民黨，如何讓黨員支持、民眾接受？

詹啟賢說，選前各方爭鬥至此，選後如何整合、如何修補關係？很明顯，唯有沒有包袱、沒有恩怨，不追求個人名利，一切以對「國民黨有利」為依歸的人，選後才有辦法整合。

詹啟賢說，國家和社會發展到今天，面臨了極大困境。民進黨政府上任後，兩岸關係急凍，經濟持續低迷，不見政策牛肉，卻忙著「轉型正義」，整肅異己，撕裂社會的族群和世代。

「天助自助者，自助人恆助之」，他說，國民黨在此艱難時刻，最重要的是自我改變，找回創黨精神、創黨初衷，提升黨的理念和價值。他不與人爭權奪利，沒有任何包袱，具備整合的能力，願意一肩挑起黨主席重任，與全體黨員一起攜手打拚。

詹啟賢說，唯有如此，國民黨才能突破當前困境，開創新局，明年地方選舉才有可能獲得民眾認同，進而在2020總統大選拿回政權。1060323

(中央社)