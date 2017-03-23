罕見 黃河上游連續22個月偏枯水

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中國大陸青海省氣候中心高級工程師戴升今天表示，受夏秋季黃河上游降水少、氣溫高影響，黃河上游連續22個月處於偏枯狀態，實屬少見。

戴升說，這也是導致2016至2017年度黃河上游寧蒙河段最大槽蓄水增量，較1987年以來均值偏少約35%的主要原因。

中新社報導，監測顯示，黃河上游唐乃亥水文站平均流量為每秒428.9立方公尺，較常年偏枯3成，屬於特枯年份。偏枯幅度為2003年以來最大，也列1986年龍羊峽水電站建站以來歷史同期第二枯，實為少見。

戴升分析，黃河上游主要產流區夏秋季降水偏少，對全年來水量影響較大。加上氣溫偏高，夏季又出現不同程度的氣象乾旱，蒸發量加大，前期來水量一直偏枯，諸多因素導致黃河上游來水量持續偏枯。

戴升說，偏枯的狀況對沿河農業生產、居民生活用水、龍羊峽等大型水電廠的蓄水發電造成不利影響。1060323

(中央社)