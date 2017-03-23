巴黎迪士尼25歲 推出星際大戰主題設施
巴黎迪士尼樂園於1992年春天開張，今年慶祝開園25週年，將於26日起展開一系列活動，包括以經典電影「星際大戰」為主題的新遊樂設施，以及新版迪士尼明星大遊行。
巴黎迪士尼樂園（Disneyland Paris）推出的新遊樂設施，其一是以3D效果帶領遊客暢遊星際的「星際旅行：冒險續航」（Star Tours: L’Aventure Continue，暫譯），應用3D科技、增加新人物和場景，有多種路線隨機登場，遊客每次搭乘都能體驗不同劇情，自26日起開放。
另一項於春末登場的新設施是「星際大戰極速穿梭」（Star Wars Hyperspace Mountain，暫譯），也就是新版太空山，遊客可在高速行駛的快感中，享受特殊視覺效果和經典配樂營造出的星際旅行。
孩童和喜歡迪士尼歡樂氛圍的人，也有新的大遊行可觀賞，迪士尼明星們的遊行服裝、花車及配樂都與以往不同；在睡美人城堡前，盛裝的迪士尼公主們也有新的舞蹈演出。
到了晚間，迪士尼招牌之一的夜間聲光秀利用科技和水舞，打造壯麗景觀。
巴黎迪士尼樂園去年迎來超過1300萬人次遊客，是歐洲唯一的迪士尼樂園。1060323
(中央社)
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