搭公車嬉戲門突開 女學生墜落遭輾斃

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蘇姓女學生今天下午5時多搭乘基隆客運要回瑞芳住家，在車上和2名女同學嬉戲，未料行經台二丁線7.3公里處時，右側安全門突然開啟，蘇女墜落遭後車輪輾斃。

家屬聽聞噩耗趕抵現場，蘇父癱坐在地痛哭失聲，母親看見女兒遺體傷心欲絕，「連頭都不見了，軀體也支離破碎，散落四處」，家屬不捨蘇女，還數度拜託殯葬業者小心撿拾，盼能完整拼湊遺體，場面哀戚，令人鼻酸。

死者的阿嬤更質疑客運駕駛「車是怎麼開的，一定開很快，連安全門都不安全」，更數度拜託在場媒體，一定要還原真相，為死者討回公道。

瑞芳警分局表示，經檢視行車紀錄器後，發現死者蘇女當時正和王姓與羅姓同學在右側安全門旁嬉戲，蘇女手握安全門握把，不久後就墜落車外，遭後車輪輾斃。

警方指出，出事客運車齡約1年多，車速仍有待調查，事發當時車上坐滿，但還不算擁擠，肇事駕駛陳男開車經驗有14年，酒測值為0，全案訊後將依業務過失致死罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。1060323

(中央社)