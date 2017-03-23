王金平訪日 拜會日本副總理麻生太郎、外務副大臣岸信夫

前立法院長王金平今上午拜會自民黨籍議員石破茂。(王金平辦公室提供)

前立法院長、國民黨立委王金平昨上午拜會自民黨籍議員石破茂，隨後分別參加「日本台灣交流協會」會長大橋光夫舉辦之歡迎午宴、拜會日本副總理麻生太郎，晚間則與「日本維新之會」餐敘。

王金平辦公室表示，訪問團今天早上先與日本外務副大臣岸信夫舉行早餐會，會中針對台灣加入日方倡議之東亞地區經濟夥伴協定（EPA）及爭取日方支持我國參加國際組織、沖之鳥海域捕魚争議等台日重要議題交換意見。隨後再與「日華議員懇談會」會長平沼赳夫、自民黨青年局分別會面。晚間再參與日華懇歡迎晚宴，雙方互動熱絡。

王金平辦公室說，參訪團在日期間，至今已分別與日本政府、國會與各主要政黨進行會面。除了維繫過往王金平擔任立法院長任內與日方建立之友好情誼，也透過面對面的意見交換，期望減少台日雙方於各重大議題上之歧見，促進中華民國政府與在野黨與日方之友好關係。同時也與日方青年政治領袖進行交流，為台日雙邊長久、穩定之友誼奠定基礎。

參訪團預定於24日上午結束在日參訪行程後，於明天傍晚返抵松山機場。

(中時)