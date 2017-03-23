7旬翁找國中少女性交易遭訴

桃園70歲陳姓老翁發現住在隔壁的少女，長大後越來越標緻，去年6月起，開價2500元，要就讀國中的少女讓他撫摸胸部和下體，6月14日「交易」完後被少女媽媽發現，少女稱「已經不是第一次，第一次給500元」，母親氣得報警提告。

陳翁坦承有給少女500元，但並沒有猥褻她，6月14日則坦承性交易。檢方發現少女對於6月初性交的時間、地點說詞反覆，不採信少女說詞，但陳翁坦承6月14日「有摸也有給」，事發後還簽立切結書，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

(中時)