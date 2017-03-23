六月刺蝟般到處嗆　張翰爆料：她吵架就結巴！

六月在《酸甜之味》中如刺蝟般登場。（TVBS）

六月在《酸甜之味》中如刺蝟般登場。（TVBS）

六月在《酸甜之味》中如刺蝟般登場。（TVBS）

黃遠劇中向懷孕的女友林予晞求婚。（TVBS）

六月在公視、TVBS《酸甜之味》飾演大姊小恩，從小被送到美國由外公外婆及阿姨帶大，每年只有春節才回台灣，她因認定自己被遺棄，對台灣的原生家庭相當不諒解，與家人關係相當生疏，互動就像刺蝟般，渾身長滿刺，一開口就攻擊力十足，播出後的預告中，六月得知自己不在家人群組裡，馬上臭臉怒氣嗆：「到底誰姓潘啊？」預告一出已有很多網友討論，這角色一出場應該會討罵。

不過，幸好劇中老公張翰在家人間常當潤滑劑，化解不少小衝突，張翰爆料，現實生活中六月要跟別人吵架卻是件難事，張翰說：「她看起來很會吵架，其實一吵架就結巴。」六月說：「我生氣就是不說話、冷戰，吵架不是我的強項。」

《酸甜之味》本週六將播出第二集，第一集中黃遠所飾演的小剛闖下大禍，挑戰父親賀一航的禁忌，與林予晞大談姊弟戀，甚至還「鬧出人命」，再加上先斬後奏休學以示負責，讓原本平靜的一家徒生波瀾。劇中飾演大姊小恩的六月也將在本集出場，偕夫婿張翰自美國返家過年，滿懷怨氣的六月像刺蝟一樣，對這個家處處看不順眼，任何人事物都「很不熟」。而為愛勇氣十足的黃遠，將在除夕年夜飯上向林予晞求婚，引起另一波家庭革命。

黃遠在第一集就向家人投下「鬧出人命」的震撼彈，為了當個負責任的男人，力挺女友林予晞，離家出走的黃遠堅持要帶林予晞回家吃年夜飯，對於父親賀一航對林予晞態度轉變感到不滿，為了讓林予晞從「客人」變「家人」，黃遠當全家面前向林予晞求婚，讓這頓年夜飯味道五味雜陳，全家陷入另一場混亂。黃遠劇中為愛變得衝動不計後果，現實生活卻思慮很周密，骨子裡相當浪漫，他說，幻想中的求婚場景是在瀑布邊與心愛的人求婚，或是在自己拍攝的電影中安排彩蛋，讓所有人都知道。

這種在家人面前求婚的橋段，林予晞本人也是完全吃不消，她說：「求婚最好還是在兩人獨處時進行，不然只會覺得很尷尬。」若是遇到像小剛這樣在眾人面前求婚的男友該怎麼辦？林予晞說：「我相信跟我交往的人不會這麼不懂我。」

(中時)