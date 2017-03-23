廣州請水神祈福 儀式將盛大開幕

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今日，廣州市荔灣區有關部門通報，龍抬頭拜文昌轉文塔開筆典禮，荔枝灣泛舟恭請“水神”北帝水上祈福儀式，供諸天祈福信眾保國佑民，百圍宴瓷雞競投祛除瘟疫，“三月三•荔枝灣”北帝誕即將盛大開幕。

又逢三月三，北帝誕，踏春相約荔枝灣。今年的“三月三•荔枝灣”北帝誕系列活動將於3月29日-3月31日在荔枝灣、荔灣湖公園及仁威廟隆重舉行。

本次活動除了傳統的賀北帝祈福儀式及巡遊、開筆典禮轉文塔、粵劇快閃、踏春相親外，還新增了道教最盛大的儀式供諸天，以及道教武術、音樂表演，西關風情角，古玩主題展示，泮塘百圍宴競投民俗活動，木偶劇表演，創意集市，放河燈，荔灣教育成果展及荔枝灣圖片展等特色活動。

值得一提的是，今年的北帝巡遊不僅擴大了儀式場地，從陸上延至荔枝灣水上進行，還擴大了巡遊隊伍，還邀請龍津小學舞龍、舞獅隊助興，以及西關婚慶表演隊、粵劇表演方隊等。

古玩鑒寶長知識。廣州古玩城作為華南地區最大的中高端古玩市場，將在活動期間舉辦古玩專題展示，通過現場互動、宣傳古玩鑒定的有關知識。

(旺報)