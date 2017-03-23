央廣藤澤電台合作 互通台日文化訊息

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中央廣播電台與日本藤澤FM電台今天簽訂合作協議，今年4月1日起，互相提供台、日在地旅遊及文化資訊，傳遞雙方文化魅力。

中央廣播電台與日本藤澤FM電台今天在央廣舉行簽約儀式，由央廣總台長邵立中及日本藤澤FM電台社長小澤一成代表簽署。

藤澤FM電台是以藤澤市為中心的地方電台，合作夥伴包括日本藤澤市經濟部觀光課、觀光協會及江之島電鐵、多摩大學等單位皆派員出席簽約儀式。

邵立中表示，雙方合作緣起於2015年7月，央廣於東京辦理聽友會，曾拜訪神奈川縣藤澤市「江之島電鐵」公司，爾後該公司觀光企劃部長多次來台，必至央廣拜會。雙方皆希望推動台日友好，促成合作契機。

小澤成一表示，根據統計，去年日本來台觀光客減少了8萬人，他認為日本媒體未充分將資訊傳達給民眾，簽訂合作協議有助深化台日雙方互動，將台灣傳統文化與風土人情介紹給日本聽友；一方面也向台灣宣傳做為2020年東京奧運風帆項目比賽場地的藤澤市江之島。

央廣日語廣播開播至今長達68年，向日本傳遞台灣各項資訊，在東京、大阪、福岡等地均有聽友會組織，每年可收到上萬封來自日本聽友來信。央廣另與群馬縣桐生電台及前橋電台締結合作關係迄今。1060323

(中央社)