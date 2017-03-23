光隆越南廠房大火 幸無人員傷亡
位於越南南部芹苴市（Can Tho）茶碌工業區（Tra Noc）的台灣光隆越南子公司廠房，今天發生大火，幸好沒有造成人員傷亡，但是財務損失可能不小。
越南「青年報」新聞網站報導，發生火災的工廠是台資光隆越南子公司-光隆湄公有限公司（英文名稱為Kwong Lung Meko），專業生產羽絨以及寢具，工廠面積約1萬7000平方公尺，聘用當地約1300名員工。
報導指出，火災於上午9時許發生，由於廠內具有許多易燃材料，火勢迅速蔓延，不少員工急著往外逃生，來不及拿走自己的私人財物，臉上都露出驚恐之情。
當地消防機構已調派數百名人員趕往現場全力灌救，直到下午4時30分才控制火勢。火災沒有造成人員傷亡，確切損失金額仍有待估算，起火原因尚待消防單位鑑識。
駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長梁光中表示，第一時間已掌握相關訊息，與廠商代表人聯繫與了解狀況，表示願意提供協助；同時透過各種管道，請求當地消防單位灌救，展開起火原因調查以及協助廠商恢復生產經營。1060323
(中央社)
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