藍眼淚遭搶註商標 連江縣府表遺憾

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連江縣政府今天表示，「藍眼淚」是馬祖地區全體鄉親「公共財」，針對特定人搶註「藍眼淚」商標，縣府除將派秘書長張龍德到智財局表達遺憾立場外，也呼籲將商標捐給縣府供各界使用。

縣府表示，「藍眼淚」一詞為馬祖鄉親網路票選討論產生，為馬祖鄉親「公共財」，近來有民眾將「藍眼淚」3個字申請註冊商標，並疑似有公開兜售行為。

縣府表示，已針對馬祖自然景觀「藍眼淚」註冊為商標一事，去年3月8日行文智慧財產局提出此仍馬祖地區特有地理景觀，不適合作為商標。

縣長劉增應表示，針對智財局同意商標註冊作法，非常遺憾，並表示不能認同，已請秘書長張龍德24日上午先拜訪商標專業律師後，下午拜會智財局並表達縣府嚴正立場。

縣府表示，「馬祖藍眼淚」是各大報章雜誌爭相報導一輩子一定要看過一次的美景，在春夏交接季節，整個海岸線呈現一片藍色海洋，如同浩瀚的銀河星空。1060323

(中央社)