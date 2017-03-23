賊性難改！上午交保下午又偷車遭收押

鍾姓男子21日上午因竊車案交保，下午又偷車被警方逮捕。（呂素麗翻攝）

鍾姓男子穿有「我找到了、你呢？」字樣的紫色T恤，十分諷刺。（呂素麗翻攝）

鍾姓男子21日上午因竊車案交保，下午又偷車被警方逮捕。（呂素麗翻攝）

高雄市擔任臨時工的48歲鍾姓男子，賊性難改，本月10日因機車竊案剛出獄，20日及21日連續2天內又偷了2輛機車；更離譜的是21日上午剛從地檢署交保，下午又偷車，3小時之後被警方逮捕，這次檢方向法院聲請羈押獲准；好笑的是，鍾男落網時身上還穿有「我找到了、你呢？」字樣的紫色T恤，十分諷刺。

左營分局調查，有毒品及竊盜前科的鍾男，20日竊取機車被送辦，21日上午甫從地檢署交保獲釋，21日下午再度偷機車，不到2小時騎著贓車外出趴趴走，為警方人贓俱獲再度逮捕送辦。

送貨員王姓男子（47歲）21日下午2點30分將機車停在左營區自由四路商店前，離開時未拔取機車鑰匙，2點58分要離開卻發現機車遭竊，王男隨即報案。

左營分局博愛四路派出所獲報後立即展開偵辦追緝，一方面調閱監視器，一方面在轄區全面清查，警方神速在文自路巷子內發現該輛贓車，隨即進行埋伏跟監；5點20分許鍾男騎乘贓車外出，警方於自由四路與大中二路口，趁鍾男停等紅燈之際，便一擁而上將其逮捕。

鍾男被查獲時坦承竊取王男的機車，鍾男供稱，當時徒步行走至該處，發現該車鑰匙未拔取，臨時起意才趁機騎走機車供代步之用，並未再涉其他不法。

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(中時)