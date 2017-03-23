男不滿被甩 竟摔死女友愛犬遭訴

37歲劉姓男子不滿吳姓女友提分手，去年9月18日一大早傳訊息給吳女恫稱：「再不回來，妳的狗就死了」，吳女不讀不回，近1個小時後再傳「妳再不接，你的狗，真的死了」；5分鐘後、在8點11分傳了毛小孩倒臥血泊之中的照片，吳女事後發現憤怒傷心不已，報警提告。

劉男辯稱是跟小狗玩的時候，小狗不小心摔死，他怕女友傷心，趕快把屍體處理掉，否認虐狗，簡訊只是開玩笑。桃檢認為劉男涉犯恐嚇、毀損、虐待動物等罪，從一重依毀損罪嫌起訴。

(中時)