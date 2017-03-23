央企加快佈局廣州 力爭400億合同

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22日，中鐵與中交簽訂餘泥渣土處置合作框架協議。可以看出，這兩家巨無霸央企在廣州佈局的腳步正在加快。據瞭解，本次中交接手的2000萬立方米餘泥渣土，將主要運輸至南沙區橫瀝鎮，支持該司橫瀝鎮靈山安置區一期工程的建設。

據悉，位於南沙明珠灣起步區靈山島尖的這個綜合開發項目，總投資達82億元，覆蓋3．5平方公里，是廣州市首次引進大型央企合作投資建設的大型基礎設施綜合項目。

同時，本次合作中的11號線工程，也是中鐵在廣州的動作之一。中國中鐵廣州工程局是世界雙500強中國中鐵在華南區域的唯一全資子公司，業務遍及港航、鐵路、公路、橋樑、軌道和市政等領域。作為首家進駐南沙自貿區的綜合型建築央企，中國中鐵廣州工程局近日召開第一次黨代會，提出要全面開拓好廣州基建市場，力爭到2020年末新簽合同額突破400億元、營業額突破200億元。

目光放至這兩家央企之外，廣州近期還獲得了多家央企、世界500強和重點民企項目的青睞。

(旺報)