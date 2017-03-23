王金平率團訪日 與岸信夫早餐會
立法院前院長、國民黨立委王金平辦公室今天表示，王金平與國、親立委今天與日本外務副大臣岸信夫舉行早餐會，會中針對爭取沖之鳥海域捕魚爭議等台日重要議題交換意見。
王金平21日與立委李鴻鈞、廖國棟、黃昭順、林德福、柯志恩等，飛往日本展開為期4天的訪問。
王金平辦公室今晚發出新聞稿表示，訪問團早晨先與日本外務副大臣岸信夫（首相安倍晉三胞弟）舉行早餐會，會中針對台灣加入日方倡議之東亞地區經濟夥伴協定（EPA）及爭取日方支持台灣參加國際組織、沖之鳥海域捕魚爭議等台日重要議題交換意見。
王金平辦公室表示，訪團隨後再與「日華議員懇談會」會長平沼赳夫、自民黨青年局分別會面。晚間再參與日華懇歡迎晚宴，雙方互動熱絡。
王金平辦公室指出，平沼赳夫多年與台灣友好，與台灣建立深厚的友誼，也是包含王金平等人在內的多年摯友。平沼赳夫目前雖因二度中風身體抱恙，仍堅持接見訪團，令人感動，訪團也一再對平沼赳夫表達關心與祝福。
王金平辦公室表示，參訪團在日期間，至今已分別與日本政府、國會與各主要政黨進行會面。除了維繫過往王金平擔任立法院長任內與日方建立之友好情誼，也透過面對面的意見交換，期望減少台日雙方於各重大議題上之歧見，促進中華民國政府與在野黨與日方之友好關係。1060323
(中央社)
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