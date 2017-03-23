經典賽中華隊排名第14 下屆資格賽打起
中華隊在本屆經典賽的團隊防禦率高達10.00，在各隊中敬陪末座，即便打擊率排名第4，仍在預賽1勝難求，因此在分組墊底，下屆經典賽得從資格賽打起。
世界棒球經典賽（WBC）今天在美國隊以8比0完封波多黎各，首度奪冠後正式結束，正式名次也全部出爐，美國、波多黎各、日本、荷蘭分居前4名，中華隊排名第14，僅優於加拿大與墊底的中國。
在所有賽程結束後，各項數據的排名也正式出爐，中華隊團隊打擊率3成02排名第4，僅輸給荷蘭的3成21、墨西哥的3成12、波多黎各的3成04。
相較亮眼的打擊數據，中華隊的團隊防禦率高達10.00，在各隊中墊底，也是唯一防禦率高達兩位數的球隊。
中華隊這次在預賽連吞3場敗仗，不但未能晉級，由於預賽在分組排名墊底，跟墨西哥、加拿大、中國大陸4隊，下屆經典賽都必須從資格賽打起。1060323
(中央社)
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