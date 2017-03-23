爭南海主權 大陸電台報三島礁海洋預報

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為了展現對南海擁有實際控制權，中國大陸首度透過廣州海岸電台，對南海美濟礁、永暑礁與渚碧礁三個爭議島礁進行海洋環境預報。未來大陸還將擴大對南海島礁海況播報的數量與範圍。

中新網報導，今天上午廣州舉行南海島礁海況預報播報啟動儀式，首次透過廣州海岸電台，以3種方式、15個頻率在不同時段向整個南海播報南海美濟礁、永暑礁與渚碧礁三個島礁的海況預報。

2015年以來，中國大陸在南海相繼興建5座大型多功能燈塔，也開播廣播業務，為途經南海的船舶提供導航與氣象災害預報服務。

報導指出，中國大陸從今年1月1日起，已經透過網路、報紙、微博、微信等方式播報南海島礁海洋環境預報。除了今天開始針對南海三島礁進行海況預報廣播外，未來中國大陸還將繼續擴大南海海況預報的島礁數量和範圍。1060323

(中央社)