阿嬌現在有男友？阿Sa賣關子：結婚你們就知道了

阿Sa拒幫答阿嬌感情事，賣關子說「結婚時你們就知道了」。（圖／中時資料照片）

香港女子團體Twins成員鍾欣潼（阿嬌）單身多年，曾哀怨喊「沒人娶我」，近日竟爆出介入富二代秦奮與網紅女友「喜哥」戀情，引來喜哥宣示主權喊「我們很好」，使阿嬌的短命緋聞又多了一樁。今(23日)阿嬌隊友蔡卓妍（阿Sa）現身活動，問到阿嬌現在是否有男友？阿Sa不肯多說，只表示：「結婚時你們就知道了。」

阿嬌先前被傳誤當秦奮小三，據《on.cc東網》報導，阿Sa稍早出席公開活動，幫好姊妹澄清：「不需要回應，行得正做得正」，又問阿嬌私下有沒有跟她訴苦過，阿Sa則表示出道十幾年了，兩人都學會不去看外界臉色過日子，言談之中透露並未將烏龍緋聞放在心上。

媒體轉而好奇阿Sa目前感情狀況，是否有人追求？阿Sa打趣說：「一直都有，別小看我」，但對細節不願透露，還拿古天樂拿擋箭牌說：「之前他（古天樂）教我不用回答這麼多感情事。」

(中時電子報)