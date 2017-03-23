阿嬌現在有男友？阿Sa賣關子：結婚你們就知道了
香港女子團體Twins成員鍾欣潼（阿嬌）單身多年，曾哀怨喊「沒人娶我」，近日竟爆出介入富二代秦奮與網紅女友「喜哥」戀情，引來喜哥宣示主權喊「我們很好」，使阿嬌的短命緋聞又多了一樁。今(23日)阿嬌隊友蔡卓妍（阿Sa）現身活動，問到阿嬌現在是否有男友？阿Sa不肯多說，只表示：「結婚時你們就知道了。」
阿嬌先前被傳誤當秦奮小三，據《on.cc東網》報導，阿Sa稍早出席公開活動，幫好姊妹澄清：「不需要回應，行得正做得正」，又問阿嬌私下有沒有跟她訴苦過，阿Sa則表示出道十幾年了，兩人都學會不去看外界臉色過日子，言談之中透露並未將烏龍緋聞放在心上。
媒體轉而好奇阿Sa目前感情狀況，是否有人追求？阿Sa打趣說：「一直都有，別小看我」，但對細節不願透露，還拿古天樂拿擋箭牌說：「之前他（古天樂）教我不用回答這麼多感情事。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。