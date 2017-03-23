買氣低迷 大同以自行吸收原物料成本上漲

11人份HELLO KITTY電鍋24日起在自家大同e同購官網及MOMO購物網。

大同集團旗下負責家電銷售的大同綜合訊電力抗家電市場買氣低迷，今日以大同99週年特展為名，發表大同4K低藍光電視、冰箱、洗衣機、冷氣，大同電扇及HELLO KITTY電鍋等一系列新產品，無懼於鋼鐵、銅及鋁錠等原物料成本上漲，大同綜合訊電總經理張忠棋宣布，大部分產品原物料成本上漲，大同將自行吸收，不調漲售價。

一例一休後，家電市場買氣低迷，為了衝高銷售量，大同綜合訊電今日發表55吋4K低藍光沒有聯網功能機種售價控制在2萬元以內，預估會在19,988元；55吋4K具聯網功能液晶電視機型售價為29,988 元。大同這次也發表11人份HELLO KITTY不銹鋼電鍋，明(24)日起，會在自家大同e同購官網及MOMO購物網，以4,690元販售，限量4千顆。

(工商)