嘉義市換裝LED燈1萬3000盞，今晚點燈

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嘉義市長涂醒哲及多位議員啟動LED燈點燈儀式。（廖素慧攝）

世賢路換裝LED燈前後夜景大不相同。（嘉義市政府提供）

嘉義市完成第一階段1萬3千盞LED燈換裝工程，今天晚間市長涂醒哲啟動點燈儀式，象徵嘉義市大放光明。涂醒哲表示，今年底前全數汰換剩餘的1萬7000盞燈具，加上10年的道路照明維護，成為全國第1個全城皆LED燈的城市。

涂醒哲表示，年底前嘉義市3萬盞路燈都會改成LED燈，這是全國第1個城市全面換裝LED路燈，照明是過去的3倍以上，LED路燈換裝之後，道路安全與治安都更有保障，此外，首創購買10年道路照明維修服務，不僅點亮嘉義、還要照亮十年，廠商掛保證，接獲報修通知後，24小時內維修完畢。

今晚6時，LED燈點燈儀式在中山路市府前廣場舉行，市長涂醒哲、賀喜能源股份有限公司董事長陳桂芳、多位議員及里長等人參加，一同啟動魔球後，東側中山路從忠孝路到嘉義公園路段配合同步點亮，象徵嘉義市亮起來，大放光明。

(中時)