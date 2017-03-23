IS承認發動英國會恐怖攻擊事件
伊斯蘭國（IS）的宣傳機構阿瑪克通訊社（Amaq）報導說，伊斯蘭國已正式宣布，在倫敦的英國國會發動恐怖攻擊的恐怖份子是該組織的戰士。
阿瑪克通訊社引述IS安全部門人士的話說，昨日在英國國會前發動攻擊的是伊斯蘭國戰士，這次的攻擊是用以警告英國與其盟友們。在由美國所領導對伊拉克與敘利亞境內的IS所進行的軍事行動中，英國也是重要的成員，此外這也是IS首次承認在英國發動恐怖攻擊。
這次英國倫敦的國會大廈恐怖攻擊事件發生於倫敦時間22日下午，他駕車衝撞群眾並刺殺一名員警致死，在連續殺害3人後，遭警方擊斃。英國警方說，在倫敦、伯明罕市(Birmingham)及其他地方已逮捕8人，以查明凶嫌是否還有其他同夥。
英國首相梅伊(Theresa May)在國會表示，凶嫌出生在英國，曾因暴力極端行為遭情治單位軍情五處(MI15)調查。
此次恐怖攻擊的死者包括1名40多歲女性、1名50多歲男性，以及遭歹徒刺傷致死的員警巴默(Keith Palmer)與犯案歹徒。另受傷的民眾中有7人情況危急，目前共有29人在醫院接受治療。
(中時電子報)
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