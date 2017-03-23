倫敦國會恐攻造成3死 IS宣稱犯案

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親伊斯蘭國（IS）的阿瑪克通訊社（Amaq）指出，伊斯蘭國出面宣稱，在倫敦國會發動恐怖攻擊的是他們的聖戰分子。

英國警方認為，造成3人死亡與約40人受傷的22日攻擊事件與伊斯蘭恐怖主義有關。

英國警方至今逮捕8人。1060323

(中央社)