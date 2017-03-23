唐飛摔倒左肩韌帶撕裂 術後復原良好

前行政院長唐飛昨晚在晶華酒店樓梯摔傷，今天早上在三軍總醫院進行小手術，唐飛家人表示他術後復原良好， 預計明後天就可以出院。

唐飛家人今天晚間表示，唐飛昨天晚上在晶華酒店的樓梯上摔倒，回家之後覺得不舒服，因此今天早上到三總急診室檢查，骨頭沒有裂開，不過左肩韌帶有撕裂傷。

唐飛家人表示，三總的醫生因此幫唐飛進行了小型的顯微手術，讓因為韌帶裂開而拉開的骨頭回到原來的位置，手術進行的很順利，唐飛目前仍在住院，復原情況良好，預計明後天就可以出院。1060323

(中央社)