學者批馬英九 放棄兩岸統一的核心價值
台灣大學政治學系榮譽教授張麟徵今天表示，前總統馬英九放棄兩岸統一的終極目標，讓她很失望，這是導致馬人氣低迷、國民黨衰弱的原因之一。
孫文學校晚間邀請張麟徵，評論前總統馬英九擔任國民黨領導人的歷史評價。
張麟徵表示，馬英九2008年以765萬票當選，但執政8年人氣越來越低，國民黨越來越弱，是因為馬沒有認知一系列問題。
張麟徵說，馬英九原本說自己是中國人、追求兩岸終極統一，但遭到綠營質疑就退縮，後來就再也不提，讓她很失望，也讓國民黨核心價值流失；且馬英九輕忽認同問題，變相延續李扁20年的去中國化政策。
張麟徵也批評馬英九對太陽花學運處置不當，沒有擔當馬上排除，讓太陽花變成年輕人間的時髦運動，造成國民黨2014跟2016年選舉大敗；又推出油電雙漲、奢侈稅、證所稅等引起民怨的政策；以及抗壓性不足、手腕不夠、不懂人和，用人也出現問題，年輕人在國民黨無法出頭，現在選黨主席的全都是60歲以上的人。
她說，馬英九在關鍵時刻，錯過了機運，沒有做出成績，無法解決台灣的認同問題，使台獨尾大不掉。她認為國民黨要說清楚，究竟是要統還是要獨，「一中同表」跟「一中各表」的爭議只是假議題，國民黨要拿回政權，就要區隔品牌，不要做台獨的副牌。10603323
(中央社)
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