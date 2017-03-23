北京房價若再現飆風 不排除升級調控措施

北京市實施「317新政」強力打房，已在市場投下震撼彈。全大陸在短短不到1周內有約有10個城市公布收緊房市政策，使得全大陸一時之間陷入房市風暴。這波房市風暴中，北京無疑是風暴的核心，引爆的漣漪效應不容小覷。目前北京市政府正嚴密注意房價變化，不排除一旦房價跨越紅線，將再升級更嚴厲的調控政策，包括取消各項房貸優惠，並打擊不肖業者的哄抬行為。

(旺報)