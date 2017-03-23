人行考評銀行申辦房貸釋收銀根信號

避免房價再現飆風，中國人民銀行決定從房貸源頭緊縮下手，並列入銀行評比考核，也就是說，各銀行必須謹慎審核房貸申請，嚴控房貸總額與新增額度的占比。人行這項指令將迫使銀行業在房貸申請審核上踩緊煞車。這是人行釋出房貸緊縮的信號，很多熱點城市將因此面臨房貸收緊銀根的局面。

(旺報)