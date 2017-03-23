林志玲高衩紅裙洩「絕對領域」 腿根畢露引戰

林志玲一身高衩紅裙出席活動，高衩開到大腿根部。（圖／取材自微博）

林志玲的大腿肌肉，掀起網友不同意見。（圖／取材自微博）

藝人林志玲今（23日）在北京出席活動，身穿高衩禮服、腳踩高跟鞋，一舉一動散發優雅氣質，女神氣場依舊，尤其下樓梯時，高衩更是開到「絕對領域」，性感程度破表，不過，若隱若現的大腿根部，卻意外掀起網友論戰。

林志玲今一身高衩紅裙搭配高跟鞋現身活動，只見她上下樓梯都小心翼翼地自提裙襬，而當她抬腿邁出腳步時，裙子開衩處更直逼大腿根部，一雙大長腿全都露，十分撩人。

照片一曝光，卻引來部分網友直批林志玲的大腿肌肉不好看，甚至狠酸她老了、皮膚鬆弛，不過，也有人稱是拍攝角度問題，並認為走路肌肉拉伸的狀態本就是如此，力挺女神一樣美，引發不少討論。

(中時電子報)