K他命偽裝跳跳糖 少年染毒躲不過法眼

包裝亮眼的跳跳糖實為毒品。（謝佳潾翻攝）

東港警方逮獲4名染毒少男。(謝佳潾翻攝)

高雄22歲黃姓男子21日晚上開轎車載18歲蘇姓少女及2名未成年男子行經雙園大橋時，遭眼尖的路檢警員發現車內疑似藏有異物，包裝亮眼的跳跳糖、咖啡包及梅子粉令警懷疑是毒品，果真經查後發現是K他命，訊後4人依毒品罪嫌送辦。

東港警分局指出，車上除起獲毒品及吸食K他命的用具外，還搜出1把開山刀、1把瓦斯空氣槍，當中莊姓少年還是遭高雄少年法院通緝協尋的人口，車上4人對毒品、刀槍等來源一概辯稱不知情，但訊後仍依法送辦。

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(中時)