嘉義市城隍廟 發現300年前媽祖女隨扈官戴男性官帽

嘉邑城隍廟董事長葉源助解說兩尊宮娥戴男性官帽的由來。（廖素慧攝）

嘉邑城隍廟後殿大天后宮的宮娥戴男性官帽，散發英氣官威。（廖素慧攝）

一般宮女紮髮髻，與宮娥戴男性官帽大異其趣。（廖素慧攝）

媽祖的女隨扈官現身。國定古蹟嘉義市嘉邑城隍廟後殿大天后宮，有2尊約300年歷史的宮娥，頭戴清代男性官帽，身形挺立，散發英氣，城隍廟如獲至寶，委請專家修復並進行研究，計畫向文化部申請古物鑑定保護。

城隍廟董事長葉源助表示，嘉義城隍廟為清代在台灣府諸羅縣縣令周鍾瑄興建，是唯一官府創建的城隍廟，清康熙56年（西元1717年），周鍾瑄縣令在城隍廟北側興建「天妃宮」，即現今東市場，乾隆56年擴大重建後並更名為「大天后宮」，1906年3月丙午大地震，信眾搶救媽祖神像至城隍廟後殿供奉，宮娥也隨侍進廟。

研究木雕多年的林仁政博士指出，這2尊宮娥應是清康熙年代諸羅天妃宮鎮殿媽祖隨侍左右的宮娥，主要由樟木雕刻而成，因遭蟲蛀蝕破損，日治時期被用水泥填補強化加固，形成如今有樟木、水泥及棉質等材質黏合成一體的樣貌，至今有300年歷史。

林仁政表示，宮娥是配屬高位階的女神當隨侍，這2尊宮娥戴男性官帽，推斷應是城隍廟乃縣令興建的官廟，宮娥戴男性官帽、身形修長、中性臉龐神容莊嚴，彰顯其官威，有別於溫柔婉約女性特質形象的宮女或侍女。

(中時)