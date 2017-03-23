入境旅遊前二月跌一成 旅界：今年千萬大國難保
今年前二個月，儘管多數國家旅客來台增加，但陸客就減少31萬人次，將台灣入境旅遊拉到負成長17萬人次，跌幅近1成。旅遊業表示，若此幅度不變，台灣今年非但入旅客達不到去年的1069萬人次，更會被下拉到1000萬人次以下，「千萬旅遊大國」不保。
旅遊業表示，去年新政府上台前，陸客來台持續成長，將台灣入境旅遊人數持續向上拉升。就以1-3月為例，入境旅客累計成長率都在13-16%之間。但從4月起，雖然其他多數國家來台旅客有成長，但因陸客減少的人數太多，逐月「吃掉」入境成長率，原本1-3月的累計成長率還有16.03%，但被減少的陸客一直往下拉，至年底只剩下2.4%。
「去年能有2.4%的成長，新政府是吃舊政府的老飯。」林姓旅遊業者表示，今年1月入境是-4.75%，1-2月合計更是-9.73%。如果依此比例持續，今年台灣入境旅遊人次非但不會達到去年的1069萬人次，更將減少到只剩960多萬人次，較去年大減100萬人次。
依據移民署最新統計，今年陸客來台仍在持續減少，也證實旅遊業看壞今年台灣入境旅遊所言非假。有業者表示，政府大力推動國旅，但國旅平日遊客多半為老人團，消費能力低，連遊覽車上的「工商時間」購買力也差，有些工商組都改行了。
「幾年前泰國政局不穩，台灣當時陸客配額有限，排隊要排數周，沒有多撿到不去泰國而轉來台灣的陸客。現在陸客不去南韓，兩岸關係又緊張，這波原本可能會轉來台灣的陸客潮又沒了。」喬姓旅遊業者表示，「擺明到手的肉又飛了！」台灣觀光業真無奈。
(旺報)
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