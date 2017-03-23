熱身賽中途才參戰 大谷翔平竟並列全壘打王

大谷翔平不過打了6場，全壘打支數卻追上領先集團並列第1。(美聯社資料照)

受到棒球之神眷顧的日本火腿「二刀流」大谷翔平，即使受右腳傷勢影響，讓他晚了一些投入熱身賽，但不僅打擊身手依舊驚人，更誇張的是在23日對戰讀賣巨人的熱身賽，從大竹寬手中轟出全壘打後，如今累積4發全壘打，竟已經與其他打了10場以上比賽的選手，並列熱身賽全壘打王！

截至今天賽前，大谷共出戰6場比賽，繳打擊率3成16、5分打點的漂亮成績單，另以3轟與橫濱DeNA白崎浩之等人，同登熱身賽全壘打榜第1，誇張的是白崎等球員，都已經有出賽15場左右的出賽紀錄；換言之大谷只用不到一半的場數，全壘打數就追上了領先集團。

在白崎跟羅德洋將達菲(Matt Duffy)擊出第4轟後，23日火腿與巨人的熱身賽，以3棒指定打擊先發上場的大谷，也在5局、第3個打席，一棒從大竹寬手中扛出第4轟，「那是個滑球，當球跑到好打的紅中位置，我就想應該能打得到。」連同此役，他總計21打數7支安打中，有4轟、2支二壘安打，長打率高達0.952。

(中時電子報)